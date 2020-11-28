Düzce İtfaiye teşkilatı bölgenin en güçlüsü olacak

Düzce İlinde, 40 Bin kişinin yaşadığı Bahçeşehir bölgesinde acil müdahaleye imkân tanıyan Düzce Belediyesi İtfaiye İstasyonu dualarla hizmete girdi. Bahçeşehir bölgesindeki müfrezenin faaliyete geçiş törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu ve müdürler katıldı. İtfaiye erlerinin duasının ardından konuşan Başkan Dr. Faruk Özlü, itfaiye araçlarının son teknoloji ile donanımına katkıda bulunan TSO Başkanı Tuncay Şahin'e, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu'na ve Karaman Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Karaman'a teşekkür etti.

BÖLGENİN EN GÜÇLÜ İTFAİYESİ

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün donanım, personel ve fiziki şartlar bakımından bölgenin en güçlü itfaiyesi olacağını belirten Başkan Özlü, " Yeni yaptığımız ihale ile birlikte endüstriyel yangınlara müdahale edebilecek kapasiteyi kazanıyoruz. Bu araçlar da 120 gün içinde buraya gelecek. 120 gün sonra Düzce itfaiyesi tüm ekipmanlarını tamamlamış olacak. Bu da bölgenin en güçlü itfaiyesi anlamına geliyor. Aynı zamanda KPSS puan sıralamasına göre 20 itfaiye eri personeli alacağız. Başvurular alındı fakat pandemi dolayısıyla sınavlarını 1 ay erteledik. Öte yandan Çoban mevkiinde İtfaiye Ana Teşkilat binamızı yapıyoruz. 2400 metrekarelik alanda inşa edilecek itfaiye müdürlüğünün ihalesini de BELTAŞ aldı. Böylece donanım, personel ve yerleşim ve bina bakımından güçlü olacağız. Katkısı ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

BAŞKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise Giresun'da sel, İzmir'de de depremde arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ifade ederek, imkânlar doğrultusunda Türkiye'nin her bölgesinde yardıma gitmeye hazır olduklarını söyledi. Kahraman, " Başkanımızın da desteği ile bölgenin en güçlü itfaiyesi olacağız. Düzceliler bize güvensinler" dedi.