Emekli Türkçe öğretmeni koronaya yenildi

Emekli Türkçe öğretmeni Tüncay Polat geçtiğimiz hafta tüm ailesiyle birlikte Covid 19'a yakalandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan emekli öğretmen Polat, önceki gün ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınmak istedi.

Kalp atışları duran Polat'a doktorlar uzun süre kalp masajı yaptı, elektroşok cihazıylayla da müdahale ettiler. Ancak Polat doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen Tüncay Polat bugün ailesi ve sevenlerinin sınırlı katılımı ile Körfez İlimtepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tüncay Polat'ın Covid 19'a yakalanan eşi Perihan Polat ile 4 çocuğu ve damadı ise hastalığı yendiler.