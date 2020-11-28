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Erzincan’da işçi hayatını kaybetti

Erzincan'da çatı tamiri yaparken 4 katlı binadan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taksim 'de 4 katlı bir apartmanın çatısını tamir ederken dengesini kaybederek düşen işçi 47 yaşında ki , ağır yaralandı.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:55 ABONE OL
Erzincan’da işçi hayatını kaybetti

Erzincan'da çatı tamiri yaparken 4 katlı binadan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taksim TOKİ'de 4 katlı bir apartmanın çatısını tamir ederken dengesini kaybederek düşen işçi 47 yaşında ki Sebahattin Mutlu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir süre yoğun bakım tedavisi gören Mutlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Erzincan’da işçi hayatını kaybetti
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