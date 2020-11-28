Hayırsever işadamı kendi yaptırdığı camiide son yolculuğa uğurlandı!

Samsun'da yaşayan ve hayırseverliğiyle tanınan sanayici Cemal Yeşilyurt(82), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine , yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve yardım çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Cemal Yeşilyurt, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

İşadamı Cemal Yeşilyurt'un cenazesi, Samsun'da yaptırdığı, geçen yıl Tekkeköy'de açılan Yeşilyurt Demir Çelik Camii'nde helallik alınmasının ardından dün memleketi Trabzon'a gönderildi. Yeşilyurt, Of ilçesine bağlı Yemişalan Köyü'ndeki kendi yaptırdığı Mimar Sinan camiisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı baş danışmanı Oktay Saral,Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu,Ordu valisi Tuncay Sonel, Trabzon büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu, Samsun eski belediye başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,Trabzon emniyet müdürü Metin Alper,Cemal Yeşilyurt'un kardeşleri Fazlı , Tahsin ve Mustafa Yeşilyurt,ailesi ,akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Cemal Yeşilyurt kimdir?

1938 yılında Of'un Yemilşalan Mahallesi'nde 6 çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Cemal Yeşilyurt, ilk ve orta öğretimini Of ilçesinde tamamladı. 1953 yılında Of-Samsun arası çalışan otobüsleri de olan Cemal Yeşilyurt, yaptığı yatırımlarla, istihdama ve ekonomiye sağladığı katma değerlerin yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk çerçevesinde verdiği destekle ismi anılırken, Yeşilyurt markasını Türkiye'nin saygın gruplarından biri haline getirdi.