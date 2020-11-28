'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı 125 bin TL kazandı

Dünyada sadece 17 kişide görülen 'tamamen hafıza kaybı' yaşayan yarışmacı, şöyle konuştu: "2014'te arabaya binerken fenalaşıp düştüm. Kafamı kaldırıma çarptım. 3 yaşında bir çocuğum vardı, 5 yıllık evliydim. Eşim hastanede yanıma geldiğinde kendisini tanımadım. 'Bu kadın kim?' dedim. Eşim bu duruma üzüldü. Ama sonra bana en fazla yardımı eşim yaptı. Hafızam yerine gelsin diye kafama tavayla vurup kulağımın dibinde balonlar patlatıyordu. Oğlum üzerime atladı ama 'Bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Yüzde 20 kadar bir bilgiye sahibim. Eşim bana lazım olan şeyleri öğretti. Hayatı sıfırdan öğrenmeye çalışıyorum, pes etmedim. Çalıştım, unuttuğum 34 yılı 6 yıla sığdırdım. Hiçbir şey yapamazken eğitimle çok şeyler öğrendim" dedi.