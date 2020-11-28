'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı 125 bin TL kazandı

Atv'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan yarışmacı Serdar Mete'nin hikayesi izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. İki çocuk babası, 40 yaşındaki Serdar Mete, 6 yıl önce geçirdiği kazada hafıza kaybı yaşayınca hayatının geride kalan 34 yılını unuttu. Sadece kazadan sonraki altı yılını hatırlayabilen Mete'nin yaşadıkları herkesi derinden etkilenmişti.
Dünyada sadece 17 kişide görülen 'tamamen hafıza kaybı' yaşayan yarışmacı, şöyle konuştu: "2014'te arabaya binerken fenalaşıp düştüm. Kafamı kaldırıma çarptım. 3 yaşında bir çocuğum vardı, 5 yıllık evliydim. Eşim hastanede yanıma geldiğinde kendisini tanımadım. 'Bu kadın kim?' dedim. Eşim bu duruma üzüldü. Ama sonra bana en fazla yardımı eşim yaptı. Hafızam yerine gelsin diye kafama tavayla vurup kulağımın dibinde balonlar patlatıyordu. Oğlum üzerime atladı ama 'Bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Yüzde 20 kadar bir bilgiye sahibim. Eşim bana lazım olan şeyleri öğretti. Hayatı sıfırdan öğrenmeye çalışıyorum, pes etmedim. Çalıştım, unuttuğum 34 yılı 6 yıla sığdırdım. Hiçbir şey yapamazken eğitimle çok şeyler öğrendim" dedi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçen hafta Kenan İmirzalıoğlu ile yarışırken 30 bin TL kazanan Serdar Mete, programın süresinin dolması ile bir hafta sonra 60 bin TL sorusunu doğru bildi. 125 bin lira için yarıştı. 125 bin TL'yi doğru bilince 250 bin TL'nin sorusunu açtırdı.
Bu soruda da "Şimdiki adı Google olan arama moturunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi" sorusunda baş ağrısı, kulak tıkacı, sırt masajı ile güneş gözlüğü şıkları vardı. Serdar Mete kulak tıkacı şıkkı üzerinde dururken yarışmadan çekildiğini ve 125 bin TL'yi almak istediğini söyledi. Sorunun cevabı, tahmininden farklı olarak 'sırt masajı' çıkınca çok sevindi.
Serdar Mete, hafızasını kaybettikten sonra hiçbir şey yapamazken eşinin ve arkadaşlarının yardımı ile çok şey öğrendiğini, başına gelen olaydan sonra kendini ispatlamak için yarışmaya katıldığını, rezil olmaktan çok korktuğunu, 6 yıllık emeğin karşılığını eşine kazandırdığını söyledi.
Eşinin başarısından dolayı duygulandığını belirten Nurşah Mete, "Buraya kadar gelmek bir mucize. Bu 6 yılın mükafatıdır. Hastalıkta sağlıkta birarada olmanın anlamını yaşadık. Onu yalnız bırakmadım. O da bizi yalnız bırakmadı. Mücadele etti ve kazandı. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın. Hiçbir şey bilmeyen bir insana bir şeyler öğretmek çok zor. Bu azmin zaferidir" dedi.