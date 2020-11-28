Koronavirüsü yenen midyeci gittiği markette dehşeti yaşadı!

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, markette müşteri olarak bulunan Gökhan Ö.'nün "Meşhur koronavirüslü midyeci bu değil mi?" diye sorduğu, Dal'ın "Evet benim neden gülüyorsun ki" karşılık vermesi üzerine de "Döverim seni" dediği yer aldı. Görüntülerin devamında Dal'ın "Niye döveceksin ki, neye dayanarak döveceksin" demesi üzerine Gökhan Ö.'nün "Hem dikkat etme hastalık kap, ondan sonra şey yap. Elimde kalırsın, gırtlağını keserim senin, öldürürüm seni" dediği duyuluyor. Boğuşma sırasında Dal'ın elini ekmek dolabına çarpıp, yaralanması da görüntülerde yer aldı.