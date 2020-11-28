Son dakika haberi: Bu köyde hiç Covid-19 vakası çıkmadı! Sebebi ise...

"KÖYÜMÜZE GİREN ÇIKANLARI TESPİT EDİYORUZ"

Köyün girişine güvenlik kamerasını ilk etapta hırsızlığı önlemeye yönelik taktıklarını ve bu amaçla kullandıklarını belirten muhtar Nusret Özfidan, "Şu anda görüldüğü gibi, köyümüzün girişinde güvenlik kamerası bulunuyor. Köyümüz hayvancılıkla uğraşıyor. Biz de hırsızlığa önlem için karakolun da bilgisi dahilinde köyümüze güvenlik kamerası taktırdık. Bu esnada, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden pandemiden dolayı köyümüze giren çıkanları da tespit ediyoruz. Çünkü köyümüz Keban Barajına yakın olduğu için özellikle hafta sonları gelen gidenin haddi var hesabı yok. Bu kamera ile onları tespit ediyoruz. Bu bakımdan güvenlik kamerasının bize çok yararlı olduğunu düşünüyorum" dedi.