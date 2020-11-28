Son dakika haberleri... Malatya'da depremi sonrası ilk görüntüler geldi: İşte 8 saniye süren şiddetli deprem anı görüntüleri...

Depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken depremin merkez üssünün Malatya'nın Pütürge bölgesi olduğu ifade edildi. AFAD'a göre depremin derinliği 6.94 km olarak belirtildi. Depremin ardından vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, Twitter üzerinden bölgede yaşayanlar depremi hissetiklerine yönelik tweetler attı. Son dakika bilgisine göre depremin merkez üssünün Pütürge olduğu ve sarsıntının 8 saniye sürdüğü ifade edildi.

Son dakika haberine göre Malatya ve çevresinde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre depremin şiddeti, 4.7 olarak duyuruldu. Söz konusu deprem, Malatya'nın yanı sıra Urfa, Adıyaman ve Elazığ'da da hissedildi. Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depreme ilişkin alınan Malatya Valisi Aydın Baruş'tan açıklama geldi.

MALATYA VALİSİ: SAHADA ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

"Battalgazi İlçesi Uluköy Mahallesi merkezli saat 11.27 'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde Valiliğimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. İl AFAD ve Jandarma ekiplerince sahada araştırmalara devam edilmektedir."