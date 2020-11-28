Son dakika haberleri... Malatya'da depremi sonrası ilk görüntüler geldi: İşte 8 saniye süren şiddetli deprem anı görüntüleri...

Depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken depremin merkez üssünün Malatya'nın Pütürge bölgesi olduğu ifade edildi. AFAD'a göre depremin derinliği 6.94 km olarak belirtildi. Depremin ardından vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, Twitter üzerinden bölgede yaşayanlar depremi hissetiklerine yönelik tweetler attı. Son dakika bilgisine göre depremin merkez üssünün Pütürge olduğu ve sarsıntının 8 saniye sürdüğü ifade edildi.
Son dakika haberine göre Malatya ve çevresinde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre depremin şiddeti, 4.7 olarak duyuruldu. Söz konusu deprem, Malatya'nın yanı sıra Urfa, Adıyaman ve Elazığ'da da hissedildi. Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depreme ilişkin alınan Malatya Valisi Aydın Baruş'tan açıklama geldi.
MALATYA VALİSİ: SAHADA ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
"Battalgazi İlçesi Uluköy Mahallesi merkezli saat 11.27 'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde Valiliğimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. İl AFAD ve Jandarma ekiplerince sahada araştırmalara devam edilmektedir."
Malatya'daki depremin ardından özellikle Pütürge ilçesinde yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Bülent Oruç, kısa süre daha artçı depremlerin devam edeceğini ifade etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.27'de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.
Son Dakika Haberleri | Malatya deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD Malatya depremi şiddetini açıkladı | Video