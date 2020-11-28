Son dakika: İşte yerli corona virüs aşısının merkezi! 44 gönüllüye uygulandı





'ARALIK AYI İÇİNDE FAZ 2'YE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ'



İkinci doz uygulamasının devam ettiğini kaydeden Doç. Dr. Sezer, "44 gönüllümüzün aşıları tamamlandıktan sonra 21 günü tamamlayan gönüllülerimize ikinci doz aşılarına geçen perşembe günü başladık. İlk gönüllümüzün de aşıları yapıldı. İkinci doz aşısında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Bu anlamda kliniğimizde ilk faz tamamlandığı takdirde biz Aralık ayı içinde Faz 2'ye başlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili gönüllerimiz de başvurmaktadır. Yerli aşımıza destek olmak için gönüllü olmaktadırlar. Umarım biran önce Covid-19'a karşı aşımız insanlarımıza ve diğer ülkelerdeki insanlar için kullanıma sunulacaktır. Faz 1'in ikinci doz uygulamasında yeni bir gönüllü almıyoruz. Ancak Faz 2 ve Faz 3

çalışmaları yeni gönüllülerin katılımına açık olacaktır. Şu an için ilk dozu uyguladığımız 44 kişi ile devam edeceğiz" diye konuştu.