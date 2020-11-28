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Son dakika: Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi

Son dakika haberi... KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tüm 'de saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 'nın İnegöl ilçesinde de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında kurallara uymayan 7 kişiye cezai işlem uygulandı.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 22:42 Son Güncelleme: 28.11.2020 22:49 ABONE OL
Son dakika: Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi

Cezai işlem uygulanan kişilerden Emin D. (26), "Haberimiz yok, kömür almaya çıkmıştık" dedi. Kimliği olmayan bir başka kişiye de, arkadaşı kimliğini getirince ikisine de cezai işlem uygulandı.


İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber denetimlerine başladı. Kurallara uymayarak dışarı çıkan toplamda 7 kişiye cezai işlem uygulandı.



Cezai işlem uygulanan Emin D., "Haberimiz yok, kömür almaya çıkmıştık" diye kendisini savundu.



KİMLİĞİ GETİRENE DE CEZA

Sokakta gezen Abdülkerim E. (24) de ekiplerce durduruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve nüfus cüzdanının evde olduğunu söyleyen Abdülkerim E.'den, kimliğinin fotoğrafını evdeki arkadaşının atması istendi.



Abdülkerim E.'nin arkadaşı Deham E. ise olayı yanlış anlayıp arkadaşının kimliğini evden alıp yanına geldi. Kurallara uymayan Deham E.'ye de cezai işlem uygulandı.
Gerçekleştirilen uygulamalarda, 7 kişiye toplam 22 bin TL cezai işlem uygulandı.

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Son dakika: Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi
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