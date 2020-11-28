Son dakika: Zuhal Topal'ın damat adayı Medet Batal onlarca kızı dolandırmıştı! Yine kandıracakken suçüstü yakalandı...

GENÇ KIZLARI EVLİLİK VAADİ İLE DOLANDIRDI

Çalışmalarda ünlü isim ve yapım firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak dolandırıcılık yaptığı ve sokak hayvanları yaranına kullanılacağını belirterek yardımseverlerden para topladığı öğrenilen Batal'ın, Tolga Saygın adını kullanarak İstanbul'un Başakşehir ve Şişli ilçeleri başta olmak üzere Sakarya, Mersin, Ankara ve İzmir'de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

Evlilik vaadiyle genç kızları binlerce lira dolandıran firari Medet Batal Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı...O anlar kamerada | Video

Batal'ın Başakşehir'de Tolga Saygın adını kullanarak genç bir kızı evlilik vaadiyle 30 bin lira, Şişli'de film setlerine yemek verme vaadiyle 3 adet cep telefonu ve bin lira, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla internet sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin'in Mezitli ilçesiyle filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandırdığı, Ankara'nın Mamak ilçesinde çalıntı otomobili satma ve İzmir'in Bergama ilçesinde ise tehdit suçlarına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı yakın takibe aldı.