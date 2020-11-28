Tunceli'de iki örgüte ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca İlimiz Kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik bugün de devam eden operasyonlarda 1 sığınak imha edilmiştir.

Sığınak içerisinde; 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 238 adet AK-47 mermisi, 2 adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.