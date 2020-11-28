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'de iki örgüte ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

’de güvenlik güçleri tarafından ve terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 28.11.2020 18:45 Son Güncelleme: 28.11.2020 18:46 ABONE OL
Tunceli'de iki örgüte ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca İlimiz Kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik bugün de devam eden operasyonlarda 1 sığınak imha edilmiştir.

Sığınak içerisinde; 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 238 adet AK-47 mermisi, 2 adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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Tunceli'de iki örgüte ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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