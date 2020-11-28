Yıllar sonra kavuştular

Kırşehir Huzurevinde yaşayan Hanım Gülcü, 5 yıldır Osmaniye'de bulunan ve Kırşehir'e nakledilen engelli oğluyla uzun zaman sonra bir araya geldi. Pandemi koşullarına uygun olarak pencereden oğluyla görüşen Gülcü duygu dolu anlar yaşadı.

Anne Hanım Gülcü, taksicilik yapan eşi Çelebi Gülcü ve engelli oğlu Kadir Gülcü ile bir arada yaşarken, eşinin vefat etmesi nedeniyle 2015 yılı Mayıs ayında Kırşehir Huzurevine yerleştirildi. Oğlu Kadir ise engel gurubu göz önüne alınarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan engelli kuruluşuna yerleştirildi. Bu ayrılık sürecinde telefonla anne oğul görüşmesi sık sık sağlanmış, kurum ekiplerince anne Hanım Gülcü birkaç kere Osmaniye'ye götürülmüştü. Ancak mesafe uzaklığından dolayı kısıtlı görüşmeler yapılmıştı.

HASRET SON BULDU

5 yıllık anne oğul hasreti Kırşehir'de ruhsal engellilere yatılı hizmet veren bir kuruluşun açılması ile son buldu. Annenin de talebi doğrultusunda Kırşehir Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından nakil süreci başlatıldı. Osmaniye İl Müdürlüğü ile yazışmalar yapılarak 2 hafta önce Kadir Gülcü'nün Kırşehir'e nakli gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşlı ve engelli kuruluşlarındaki tedbirler çerçevesinde gerekli önlemler alınarak anne-oğul birbirine kavuştu. Oğlunun kaldığı bakım merkezine götürülen anne Hanım Gülcü bina önünde sandalyeye oturarak, pencereye çıkan oğlu Kadir Gülcü ile hasret giderdi. Pencereden yapılan görüşme duygu dolu anlar yaşattı.

Bundan sonraki süreçte de görüşmeleri için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, "5 yıldır birbirlerinden ayrı hasret çeken anne ve evladını sonunda aynı şehirde bir araya getirdik. Bundan sonra da anne oğulun hasret çekmemesi ve sürekli görüşebilmeleri için elimizden geleni yapacağız." dedi. Anne Hanım Gülcü de kurum çalışanlarına teşekkür etti.