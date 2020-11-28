İstanbul Polisi üç farklı ilçede "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Baskınlar Arnavutköy, Güngören ve Silivri'de yapıldı. Güngören İlçesi'ne bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren tabelasız ve "Emlakçı" görünümlü bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratını alan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri adrese baskın yaptı. 945.2 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin, polislerin dikkatini çekmemek ve yakalanmamak için "Emlakçı" süsü verdikleri söz konusu adreste Bonzai satışı yaptıkları belirlendi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri de Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın yaptı. Satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde 16 parça Skunk maddesi bulundu.

Zehir yuvasına "Emlakçı" süsü vermişlerdi! Bir kiloya yakın Bonzai çıktı! | Video

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda 480 gram Esrar maddesi, 981.81 gram uyuşturucu madde, satışa hazır hale getirilmek üzere tek tek paketlenen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ve bir ruhsatsız silah ele geçirdi. Üç ilçede düzenlenen operasyonlarda yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer dört şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.