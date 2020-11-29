8 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de, hakkında 8 ayrı suçtan araması bulunan Serkan A., aracıyla seyir halinde olduğu sırada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Serkan A.(32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSTEN KAÇAMADI

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde 28 Kasım Cumartesi günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Şüpheli Serkan A., aracıyla seyir halinde olduğu sırada polis ekipleri tarafından tespit edilerek takibe alındı. Farkedildiğini anlayan Serkan A. hızını yükselterek polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Polis; dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Serkan A.'yı, ekip aracı ile önünü keserek durdurdu.

9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Serkan A.'nın, emniyetteki işlemleri sırasında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 8 ayrı suçtan aramasının bulunduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Serkan A.'ya ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 400 lira ve maske takmadığı için 900 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.