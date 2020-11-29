Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü

Adıyaman'da kaçak kazı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca alınan bir ihbarın değerlendirilmesi ile yapılan titiz çalışma ve takip sonucu Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Koçtepe köyü bölgesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli, kazı yaptığı bölgede suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada 1 adet kepçe, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet kuru sıkı tabanca, 57 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 57 metre kablo, 3 kğ amonyum nitrat gübre,1 adet karot delici makine, 1 adet metal uç, 4 adet metal uzatma borusu, 2 adet su tankı, 1 adet akü ve kazı alanında patlatma yapmak için toprağa yerleştirilmiş kablo düzenekli patlayıcı madde ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.