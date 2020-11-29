Çikolata, macun, kahve! Hepsine karıştırmışlar! Suçüstü basıldılar!

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, cinsel içerikli hap imalatı ve satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. Cinsel içerikli bir milyon 500 bin adet 100 miligramlık macun, 10 bin adet hap ele geçirildi. Adreste beş kilogramlık paketler halinde toplam 35 karton kaçak çay, cinsel gücü artırıcı madde içerikli çikolatalar ve kahveler de bulundu. Yakalanan iki şüphelinin "Sildenafil" adlı maddeyi söz konusu ürünlere katarak cinsel gücü artırıcı ürünler haline dönüştürdükleri iddia edildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Ataşehir İlçesi'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde cinsel içerikli ilaçlar imal edildiğini ve söz konusu ilaçların Anadolu Yakası'nda ve yurt dışına satıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda Sedat T. (39) ve Ümit A. (46) isimli iki şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; bir milyon 500 bin adet 100 miligramlık cinsel macun, 10 bin adet cinsel içerikli hap, beş kilogramlık paketler halinde toplam 35 karton kaçak çay, imalatta kullanılan dört üretim makinesi, farklı markalarda cinsel gücü artırıcı madde içerikli kahve ve çikolata ele geçirildi. İnsanların sağlığıyla oynadıkları ifade edilen iki şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ümit A. serbest bırakıldı. Sedat T. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yakalanan iki şüphelinin "Sildenafil" adlı maddeyi söz konusu ürünlere katarak cinsel gücü artırıcı ürünler haline dönüştürdükleri iddia edildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.