Erbakan'ın tercümanı Bekir Balçık hayatını kaybetti

Din ve hukuk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve bir dönem eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın tercümanlığını yapan Bekir Balçık hayatını yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş bir değerini daha sonsuz ebediyete uğurladı 1949 yılında Türkoğlu'nun Akçalı Köyünde doğan Bekir Balçık, ilk eğitimin ardından 1963 yılından itibaren Şam'da üç yıl medrese eğitimi aldı.

Ardından 1969 yılında Mısır Kahire'de bulunan dünyaca ünlü El-Ezher Üniversitesinin Lise bölümünde eğitimini aldıktan sonra 1970 yılında Suudi Arabistan'a geçerek Medine İslam Üniversitesinde beş yıllık İslam Hukuku eğitimi tamamladı.

1975 yılında Riyad- Muhammed Bin Suud Üniversitesinde yine İslam hukuku alanında asistan öğretim üyeliğine ve bu alanda doktora çalışmalarına başlayan Bekir Balçık daha sonra 1985 yılına kadar Libya Trablusgarp'ta Hukuk Müşavirliği hizmetlerinde bulundu.

KADDAFİ VE ERBAKAN'A TERCÜMANLIK YAPTI

Bu dönemde Muammer Kaddafi ve Necmettin Erbakan tercümanlık yapan Bekir Balçık 1990 yılında Kahramanmaraş Pınarbaşı Emine Hatun Camiinde imamlık yapmaya başladı.

CEZAEVİNDE GÖNÜLLÜ VAİZLİK YAPTI

1996 yılına kadar imamlık görevinin yanı sıra ceza evinde mahkûmlara ve hastanelerde hasta ve refakatçilerine gönüllü olarak vaizlik yaparken 1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya'ya gönderildi

MALULEN EMEKLİ OLDU

2002 yılında yurda dönen Bekir Balçık Hocanın sağlığı bozulması sebebi ile uzun süren tedavilerinin ardından malulen emekliye ayrılmıştı.

Balçık dün itibariyle sevenleri tarafından ebedi yolculuğa uğurlandı.