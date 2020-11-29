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'Eş değiştirme' ilanı veren çift yakalandı!

polisi, sosyal medya üzerinden 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:57 Son Güncelleme: 29.11.2020 17:59 ABONE OL
'Eş değiştirme' ilanı veren çift yakalandı!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden 'eş değiştirme' ilanı verilmesi ve "Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz" paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.

SON DAKİKA: İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı, Onu öz kızım gibi görüyorum dedi...

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'Eş değiştirme' ilanı veren çift yakalandı!
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