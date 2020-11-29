Gaziantep'te 437 kısıtlama ihlali

Gaziantep'te dün gece uygulanmaya başlayan merkezi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 437 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "28-29/11/2020 tarihi 20:00-10:00 saatleri arasında ilimiz genelinde Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 437 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

Gaziantep'te dün de 621 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 22 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altı 46 şahıs ile 65 yaş üstü 4 şahsa ise sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmıştı.