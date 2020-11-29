Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te 437 kısıtlama ihlali

'te 437 kısıtlama ihlali

'te gece uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 437 kişiye idari yaptırım uygulandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 29.11.2020 14:51 ABONE OL
Gaziantep'te 437 kısıtlama ihlali

Gaziantep'te dün gece uygulanmaya başlayan merkezi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 437 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "28-29/11/2020 tarihi 20:00-10:00 saatleri arasında ilimiz genelinde Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 437 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

Gaziantep'te dün de 621 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 22 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altı 46 şahıs ile 65 yaş üstü 4 şahsa ise sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te 437 kısıtlama ihlali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA