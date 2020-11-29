Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te ücretsiz 2 bin ekmek dağıtılacak

’te ücretsiz 2 bin ekmek dağıtılacak

’in Araban Kaymakamlığı, son hazırlıklarını yaptığı sosyal fırın projesiyle ihtiyacı olan ailelerle 2 bin ekmeği ücretsiz şekilde buluşturacak.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 29.11.2020 18:44 ABONE OL
Gaziantep’te ücretsiz 2 bin ekmek dağıtılacak

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, sosyal fırın projesini hayata geçiriyor. Proje sayesinde ihtiyaç sahibi aileler her gün ücretsiz şekilde ekmeğe kavuşacak.

GÜNLÜK 2000 EKMEK ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Sosyal market projesinin ardından sosyal fırın projesi üzerinde çalışan Araban Kaymakamlığı, günlük 2 bin ekmeği, ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Kaymakamlığa ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Çok yakında Gaziantep'in en temiz, lüks ve ülkemizin ilk sosyal fırınını açacağız inşallah. Günlük 2.000 vatandaşımıza odun ateşiyle pişmiş temiz ve lezzetli ekmeklerimizi ücretsiz olarak vereceğiz. Fırınımızın ilk ateşini yaktık. Rabbim utandırmasın" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te ücretsiz 2 bin ekmek dağıtılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA