Gaziantep’te ücretsiz 2 bin ekmek dağıtılacak

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, sosyal fırın projesini hayata geçiriyor. Proje sayesinde ihtiyaç sahibi aileler her gün ücretsiz şekilde ekmeğe kavuşacak.

GÜNLÜK 2000 EKMEK ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Sosyal market projesinin ardından sosyal fırın projesi üzerinde çalışan Araban Kaymakamlığı, günlük 2 bin ekmeği, ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Kaymakamlığa ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Çok yakında Gaziantep'in en temiz, lüks ve ülkemizin ilk sosyal fırınını açacağız inşallah. Günlük 2.000 vatandaşımıza odun ateşiyle pişmiş temiz ve lezzetli ekmeklerimizi ücretsiz olarak vereceğiz. Fırınımızın ilk ateşini yaktık. Rabbim utandırmasın" denildi.