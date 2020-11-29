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İki böbrek nakilli kız kardeşin korona zaferi

’da koronavirüse yakalanan böbrek nakilli kardeşler 13 yaşındaki ile 4 yaşındaki hastalığı yenmeyi başardı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 29.11.2020 ABONE OL
İki böbrek nakilli kız kardeşin korona zaferi
İstanbul'da böbrek nakilli kardeşler 13 yaşındaki Ece Irmak ile 4 yaşındaki Ela Odabaş'ın annesi Naciye Odabaş ekim başında ateşlendi. Naciye Odabaş evde uyguladığı tedavilerle iyileşti. Birkaç gün sonra Ece Irmak ile Ela rahatsızlandı. Ela'nın korona testi pozitif çıktı. İlaçları verilip eve gönderildi. Ancak 24 Ekim gecesi Ela'nın ateşi 38.8'e yükselince tekrar hastaneye gittiler. Küçük kız 11 gün yoğun bakımda kaldı. Bu arada abla Ece Irmak da akciğer tomografisinde Kovid-19 çıkınca, 5 gün tedavi gördü. İki kardeş geçen hafta iyileşerek taburcu oldu.

'11 GÜNDE 11 YIL YAŞLANDIM'
Anne Naciye Odabaş "Ece Irmak'a 11 yıl önce ben, Ela'ya ise bir yıl önce babaannesi böbreği verdi. 11 günde 11 yıl yaşlandım" diye konuştu. Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Taşdemir "Ela'ya yoğun bakımda oksijen tedavisi ve bağışıklığı güçlendirici ilaçlar uyguladık. Ne mutlu ki böbrek fonksiyonları zarar görmedi" dedi.

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İki böbrek nakilli kız kardeşin korona zaferi
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