İki milyonluk zehir çiftliği

İstanbul Narkotik Masası Polisleri özel ışıklandırma, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma düzenekleriyle adeta uyuşturucu serasına dönüştürülmüş olan, düzeneklerin kısa devre yapmaması ve yetiştirilmeye bırakılan Hint kenevirlerinin zarar görmemesi için tanesi üç bin liraya satılan 80 trafo ile özel bir tesisat kurulan çiftlik evinde 334 kök Hint keneviri ele geçirdi. Çökertilen çete üyelerinin, iki dönüm arazi üzerine kurulu çiftlik evindeki lüks dubleks villayı uyuşturucu serasına dönüştürmek için iki milyon liralık masraf yaptıkları ortaya çıktı. Gözetleme odası-kulesi bile olan kiralık lüks dubleks villanın ve operasyonun görüntülerine SABAH ulaştı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin Çatalca'da bir Hint keneviri serasına düzenlediği operasyonun ayrıntılarına ve o operasyonun polis kameralarına yansıyan görüntülerine SABAH ulaştı. Uyuşturucu çeteleri ve "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleyi sürdüren ve zehir yuvalarına peş peşe seri operasyonlar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Çatalca'nın Subaşı Mahallesi'nde iki dönüm arazi üzerine inşa edilmiş bir çiftlik evinin; uyuşturucu satıcıları tarafından kiralandığını ve adresin adeta Hint keneviri serasına dönüştürüldüğünü tespit etti. Çiftliğe baskın yapıldı. Lüks dubleks villada 334 kök Hint Keneviri ve bir uzun namlulu bir tüfek ele geçirildi. A.R. isimli bir çete üyesi yakalandı ve tutuklandı. Diğer iki çete üyesini yakalama çalışmaları ise sürüyor.





"GÖZETLEME ODASI" BİLE VAR

SABAH, İstanbul Narkotik Masası polisleri tarafından düzenlenen o operasyonla ilgili önemli ve bilinmeyen ayrıntılara ulaştı. Baskın anının ve aramaların yansıdığı polis kamerası görüntülerine de ulaştı. Narkotik Masası Polisleri'nin tespitlerine ve SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, lüks dubleks villa uyuşturucu satıcıları tarafından özel havalandırma, ışıklandırma, ısıtma ve aydınlatma düzenekleriyle seraya dönüştürüldü. Düzeneklerin kısa devre yapmaması için her biri piyasada üç bin liraya satılan 80 trafo, panoların içerisine yerleştirildi. Çetenin üyeleri olası polis baskınlarından kurtulmak için villaya "gözetleme odası" bile yaptı. Villa, adresteki düzenekler ve elektrik tesisatlarının iki milyon liraya mal edildiği ifade ediliyor.