KADES'de hedef 1 milyon

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde polis, jandarma ve STK'lar tarafından birçok kadına anlatılan Kadın Destek Uygulaması (KADES), 891 bin 181 kullanıcı tarafından indirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hedef 1 milyon" dedi.

Geçtiğimiz haftaya yaptığı açıklamada "Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin" diyen Bakan Soylu, kadınlara yönelik şiddete karşı kurulan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) kullanılması için çağrıda bulundu.

Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktığını belirterek destek talebinde bulundu.

Bakan Soylu geçen hafta gerçekleşen "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı"nda yaptığı açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet meselesini dikkatle takip ettiklerini, tedbir alarak sıfır rakamına ulaşmak için neredeyse her gün bir adım daha attıklarını vurgulayarak "Elektronik kelepçeye çok önem veriyorum. Çünkü aldığımız tedbir kararları dahil özellikle elektronik kelepçenin izleme mekanizması ile beraber bu konudaki en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. 'Bir' sayısı bile bizim için büyüktür. Hedef bu konuda 'sıfır' sayısıdır. Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) devreye aldık" demişti.

BİR MİLYON İNDİRME İÇİN DESTEK İSTEDİ

Soylu, sosyal medya hesabından uygulamanın linkini paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu hafta KADES Uygulaması indirme sayısı 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, bir milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim."