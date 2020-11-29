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SON DAKİKA HABERİ! ’de ! , ve ’te de hissedildi! son depremler listesi BURADA!

ve son depremler listesi verilerine göre saat 00.56 sularında -Ördekli’de son dakika olayı meydana geldi. Son dakika Hakkari deprem olayının yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen son dakika depremi , ve ’te de hissedilirken, merkez üssüne yakın bölgelerdeki il ve ilçelerde de sarsıntı yaşandı. İşte son dakika hakkari depremine ilişkin bilgiler…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 02:01 Son Güncelleme: 30.11.2020 02:01 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Hakkari’de deprem! Şırnak, Van ve Siirt’te de hissedildi! Kandilli Rasathanesi – AFAD son depremler listesi BURADA!

Hakkari'nin Ördekli ilçesinde saatler 00.56'yı gösterdiğinde 3.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre son dakika Hakkari depremi yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana geldi. Merkez üssüne yakın bölgelerdeki Şırnak, Van ve Siirt illerimizde de sarsıntılar yaşanırken, son dakika depremini hisseden vatandaşlarımız panik yaşadı.

SON DAKİKA HAKKARİ DEPREM HABERİ! HAKKARİ'DE 3.2 ŞİDDETİNDE DEPREM…

Hakkari ili Ördekli ilçesinde yaşanan son dakika deprem olayına ilişkin tüm bilgiler ve güncel Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA HABERİ! Hakkari’de deprem! Şırnak, Van ve Siirt’te de hissedildi! Kandilli Rasathanesi – AFAD son depremler listesi BURADA!
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