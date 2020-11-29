SON DAKİKA HABERİ! Hakkari’de deprem! Şırnak, Van ve Siirt’te de hissedildi! Kandilli Rasathanesi – AFAD son depremler listesi BURADA!

Hakkari'nin Ördekli ilçesinde saatler 00.56'yı gösterdiğinde 3.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre son dakika Hakkari depremi yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana geldi. Merkez üssüne yakın bölgelerdeki Şırnak, Van ve Siirt illerimizde de sarsıntılar yaşanırken, son dakika depremini hisseden vatandaşlarımız panik yaşadı.

SON DAKİKA HAKKARİ DEPREM HABERİ! HAKKARİ'DE 3.2 ŞİDDETİNDE DEPREM…

Hakkari ili Ördekli ilçesinde yaşanan son dakika deprem olayına ilişkin tüm bilgiler ve güncel Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri şöyle;