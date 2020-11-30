15 günde 4’üncü ölüm

MERSİNTarsus'ta emlak danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Tarsus Sivaslılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Murat Karabulut(37), 14 Kasım'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Annesi Fadime Karabulut (65) 2 gün sonra koronaya yenik düştü. Murat Karabulut'un Mersin Şehir Hastanesi'nde korona tedavisi gören ablası Selda Karabulut da 24 Kasım'da hayatını kaybetti. Yine testi pozitif çıkan diğer ablası Şehriban Karabulut Bircan da, Mersin Şehir hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alındı.Bu sırada Murat Karabulut'un, daha önce testi pozitif çıkan ancak hastalığı atlatan 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) da karnındaki 7 aylık bebeği kaybetti. Son acı haber ise önceki gece, abla Şehriban Karabulut Bircan'dan geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli Şehriban Karabulut Bircan ailenin koronadan ölen 4'üncü ferdi oldu.