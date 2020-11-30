Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki set çalışanlarına saldırmışlardı! Tutuklandılar

SET ÇALIŞANLARINA SALDIRDILAR

İki şüpheli, ünlü dizi oyuncularının aşağıya inmesinin ardından set çalışanlarına saldırdı. B.Ç. ve B.A.'nın odanın kapısını kapatmasının ardından şüpheliler bu sefer de odanın kapısını kırmaya ve içeriye girmeye çalıştı. Bunun üzerine mağdur G.S., odanın camına çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı. Set çalışanı G.S.'nin yardım çığlığı attığını duyan set arkadaşları, durumu kontrol altına alabilmek için yukarı çıkarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşananların ardından olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler A.Y. ve Ş.A.'yı gözaltına aldı. Saldırganlar hakkında şikayette bulunan mağdur G.S. polise verdiği ifadede; şüphelilerin yaklaşık olarak 7-8 kişi olduklarını ve kendilerine saldırmak için otel odasının kapısını kırmaya çalıştıklarını belirtti.