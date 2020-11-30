Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

’de 50 kilo ele geçirildi

Hakkâri il Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu araziye gizlenmiş vaziyette 50.852 gram madde ve 150 Litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Giriş Tarihi: 30.11.2020 20:50 ABONE OL
Hakkari’de 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkâri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 27.11.2020 günü İlimiz Merkez Sarıtaş Köyü Dikilitaş Mezrası kırsal alanında yapılan operasyonda araziye gizlenmiş vaziyette 100 paket halinde bulunan toplam 50.852 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

29 Kasım 2020 günü İlimiz Merkez Sarıtaş Köyü Yemişli mezrasında bir şahsın araç ile uyuşturucu madde götüreceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda terk edilmiş araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 150 Litre Asit Anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA