Hakkari’de 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkâri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 27.11.2020 günü İlimiz Merkez Sarıtaş Köyü Dikilitaş Mezrası kırsal alanında yapılan operasyonda araziye gizlenmiş vaziyette 100 paket halinde bulunan toplam 50.852 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

29 Kasım 2020 günü İlimiz Merkez Sarıtaş Köyü Yemişli mezrasında bir şahsın araç ile uyuşturucu madde götüreceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda terk edilmiş araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 150 Litre Asit Anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.