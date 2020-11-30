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Son dakika: İnternetten tuzağa düşürüp şantaj yaptı

Suriyeli isimli bir kişi hakkında genç kızları ve kadınları internetten tuzağa düşürüp şantaj yaptığı iddiasıyla emniyete birçok şikayet yapıldı. Kadınların özel ve mahrem görüntülerini ele geçiren Tahhan'ın, şantajla binlerce dolar para aldığı ve birçok kadının hayatını kararttığı belirtiliyor.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:32 Son Güncelleme: 30.11.2020 14:37 ABONE OL
Son dakika: İnternetten tuzağa düşürüp şantaj yaptı

İddiaya göre, Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki Adnan Tahhan isimli şüphelinin genç kızlara ve kadınlara kanca atmak için birden fazla yöntemi bulunuyordu.

PUBG oyunu üzerinden bazı mağdurların hesaplarını ele geçiren Tahhan, aynı zamanda ikinci el telefonlar satın alıp bu telefonlarda eski videolar, fotoğraflar ve belgeler bulursa harekete geçiyordu. Özel ve mahrem görüntüsünü elde ettiği kadınlara ulaşan Tahhan'ın, bu görüntüler üzerinden şantaj yaparak binlerce dolar para aldığı ihbar edildi.

KADINLARIN HAYATINI KARARTTI

Bu şekilde kazandığı paralarla yaşayan Tahhan'ın, birçok kadının hayatını karattığı dile getirildi. Tahhan'ın mağdur ettiği Suriyeli kadınlardan birini eşinin boşadığı, kardeşinin de öldürmek için kadını aradığı ileri sürüldü. Tahhan'ın çeşitli uyuşturucu maddeler kullandığı ve Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı da öne sürüldü. Mağdurların şikayetleri ve suç duyuruları üzerine soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: İnternetten tuzağa düşürüp şantaj yaptı
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