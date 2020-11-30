Son dakika: İnternetten tuzağa düşürüp şantaj yaptı

İddiaya göre, Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki Adnan Tahhan isimli şüphelinin genç kızlara ve kadınlara kanca atmak için birden fazla yöntemi bulunuyordu.



PUBG oyunu üzerinden bazı mağdurların hesaplarını ele geçiren Tahhan, aynı zamanda ikinci el telefonlar satın alıp bu telefonlarda eski videolar, fotoğraflar ve belgeler bulursa harekete geçiyordu. Özel ve mahrem görüntüsünü elde ettiği kadınlara ulaşan Tahhan'ın, bu görüntüler üzerinden şantaj yaparak binlerce dolar para aldığı ihbar edildi.

KADINLARIN HAYATINI KARARTTI



Bu şekilde kazandığı paralarla yaşayan Tahhan'ın, birçok kadının hayatını karattığı dile getirildi. Tahhan'ın mağdur ettiği Suriyeli kadınlardan birini eşinin boşadığı, kardeşinin de öldürmek için kadını aradığı ileri sürüldü. Tahhan'ın çeşitli uyuşturucu maddeler kullandığı ve Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı da öne sürüldü. Mağdurların şikayetleri ve suç duyuruları üzerine soruşturma başlatıldı.



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