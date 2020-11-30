Kadın belediye başkanına kadınlardan ortak tepki

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye verdiği röportajında, kullandığı ifadelere, Marmara Kadınlar Birliği ile İzmit Tarih Koridoru Derneğinden ortak tepki geldi. Hürriyet'in ifadelerinde Özcan hakkında "Bir kadın" diye bahsetmesi ve dernek yönetimi ile Marmara Kadınlar Birliği hakkında yanıltıcı ve gerçek dışı ifadeler kullandığını dile getiren her iki dernek ortak bir basın açıklamasında bulundu.

PİŞMANLIK DUYMADI

Derneklerin ortak olarak hazırladığı ve İzmit Belediye Başkanı Hürriyete tepki gösterdiği açıklama şöyle: "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajındaki ifadeleri ve yanlış bilgileri büyük bir hayretle okuduk. Bu ifadelerin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı, amacını aştığını belki muhatapları yazı çıktıktan sonra okuyup, anlar ve özür dileyerek düzeltme yapar diye bekledik. Ama görünen o ki, gazeteye bu röportajı büyük bir keyifle veren Hürriyet, Nuket Özcan'ı "Bir kadın" gibi cinsiyetçi ve ayrımcı bir dille sözde aşağılamaya çalışmış ve hiç pişmanlık duymamıştır. Kadın bir belediye başkanı olarak, kadınlara karşı bile en acımasız şekilde saldırmayı siyaset sanan Sayın Belediye Başkanı hakkındaki takdiri değerli kamuoyuna bırakıyoruz"

DERNEĞİMİZE KİRALANDI

Açıklamanın devamında ise "Ancak aynı röportajda verdiği bilgileri düzeltmek, ısrarla ve inatla hala halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yaymayı sürdürmek istemesine karşın, işin aslını anlatmayı ve halkımızı doğru bilgilendirmeyi dernek ve birlik adına bir borç biliyoruz. İzmit Tarih Koridoru Derneği, önceki dönem belediye yönetimi tarafından tamamen hukuki ve herkese açık ihale ile derneğin kullandığı tarihi yapıları kiralamıştır. Üstelik bu dönem olduğu gibi ihaleye kimlerin gireceğine karışılmamış, istediği olmayınca ihale iptal edilmemiş; son derece şeffaf, açık ve kanuna uygun şekilde açık artırma usulü İzmit Tarih Koridoru Derneği'ne; diğer bir ifadeyle üyeleri şehrimizin tarihi eserlerini korumaya ve yaşatmaya gönül vermiş insanlardan oluşan ve çoğu bölge sakinlerinden oluşan derneğimize kiralanmıştır. Üç yıllık kira da peşin ödenmiş, tamamen boş haldeki tarihi yapıların iç dekorasyonu derneğimiz tarafından hiçbir masraftan kaçınılmayarak yapılmıştır."

SOKAĞA ATMAK İSTEDİ

Hürriyetin göreve geldiği günden bu yana, iftira ve karalamalarla derneklerini düşman gibi gördüğünü belirterek devam eden açıklamada, " İzmit Tarih Koridoru'na Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportaj için fotoğraf çekilmek dışında gelmeyen İzmit Belediye Başkanı, geçen nisan ayı ortalarında sözleşme süremiz bitmeden, insanlık pandemi ile mücadele ettiği sırada hiçbir hukuki dayanak olmadan dernek yönetimimizle keyfi biçimde sözleşmesini feshetmeye çalışmış, derneğimizi salgın döneminde emniyet güçlerini de yanlış bilgilendirerek sokağa atmak istemiştir. Ancak bu yanlış ve hukuksuz karar idare mahkemeleri tarafından itirazımız üzerine durdurulmuştur.Yine derneğimize karşı aynı röportajda yer alan, "Biz o sokağa giremiyoruz" ifadesi de tamamen halkı yanlış bilgilendirmek üzere kurulmuş bilinçli bir cümledir. Derneğimiz ve tarihi yapılar herkese açık, her türlü etkinliğe müsaittir. Ancak seçildiği günlerde İzmit Tarih Koridorunda derneğimizin düzenlediği bir davete katılan ama daha sonra çöp arabalarını bile Tarih Koridoruna göndermekten imtina eden yine kendileri olmuştur"

İZMİT'İN TANITIMINA KATKI SAĞLIYORUZ

İzmit Belediye Başkanının yapmış olduğu tüm engellemelere rağmen, Nuket Özcan önderliğinde İzmit Tarih Koridorunu yaşatmak, güzel şehrimizin tanıtımını yapmak için Marmara Kadınlar Birliği kurularak, merkez olarak İzmit Tarih Koridoru seçilmiştir. Pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığımızın genelesiyle şuan durağan vaziyette olan birliğimiz yüzlerce kadını iş sahibi yapmış ve aynı zamanda İzmit'in tanıtımına katkı sağlamaktadır. İzmit Belediye Başkanı bizzat reklamını yapıp, her türlü desteği sağladığı Çınar Kadın Kooperatifini ayakta tutmayı başaramazken, Marmara Kadınlar Birliği ve birliğe bağlı dokuz kooperatif, kadın girişimcilerin ortak değeri olarak hiçbir destek ve yardım almadan bu noktaya gelmeyi başardıklarını ayrıca değerli kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz.

Siyaset gelip, geçicidir. Ancak siyasi güç ve ihtiraslara kapılarak bir anneden "bir kadın" ya da "o kadın" diye bahsedecek kadar insani değerler kaybedilmemelidir. Doğruları savunmak varken, gerçek dışı ifadelerle kurumlar yıpratılmamalıdır. İzmit Tarih Koridoru Derneği ile Marmara Kadınlar Birliği, sadece şehrimizin girişimci ve üretken kadınlarından güç alarak kavga değil, her zaman karşılıklı görüş alışverişinden ve hoşgörüden yana olmuştur.

Saygılarımızla halkımızın bilgisine sunarız."