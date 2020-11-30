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’da yerli ve milli ateş ölçer gururu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 30.11.2020 ABONE OL
Konya’da yerli ve milli ateş ölçer gururu
Konya'daki Büsan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firma, pandemide ihtiyaç duyulan medikal malzemelerin başında gelen ateş ölçer üretimi yapmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da desteğiyle süreci yürüten firma, 5 ayda AR-GE çalışmalarını bitirerek seri üretime geçti. Firma yetkilisi Necati Ulaş Tunç "Üretiminden paketlemeye kadar herşey tesisimizde yerli ve milli olarak gerçekleştiriliyor. Ateş ölçerlerin kalibrasyon işlemleri yurtdışında yapılıyordu. Biz bu sistemi bünyemizde kurduk. Yazılımı da mühendislerimize ait. Ülkemizin ihtiyaçlarını giderdikten sonra yurt dışına da açılacağız. Kar amacı gütmüyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk" diye konuştu.
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Konya’da yerli ve milli ateş ölçer gururu
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