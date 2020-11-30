Mutki'de lav silahı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mutki ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah ve mühimmat bilgisi aldı. Bilgi üzerine bölgedeki bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Çayırbaşı Köyü kırsalında "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş H. Cahit Özer 2020-28" ve Mutki İlçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalında "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Volkan 2020-204" operasyonları düzenlendi.

Bu operasyonlar kapsamında; Çayırbaşı Köyü kırsalında ağaç altına gizlenmiş üzeri yapraklarla örtülü şekilde, 2 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 155 mm top mühimmatı, Mutki ilçesi Kapaklı Köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette çuval içerisinde, 2 lav silahı, 2 savunma tipi el bombası, 2 tüfek bombası ve 100 litre sıvı yağ ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.