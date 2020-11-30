SON DAKİKA HABERİ! İğrenç olayda akılalmaz savunma: Sihirbazım, ironi yaptım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince, sosyal medyayı ayağa kaldıran şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

"SİHİRBAZIM, İRONİ YAPTIM"

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu tespit edilen Cem A. (37) ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde; kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi yapmak adına gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahsın ikametinde bulunan köpek muhafaza altına alınarak Çekmeköy Hayvan Barınağına teslim edildi. Şüpheli şahsa "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14-A maddesi gereğince 947 lira idari para cezası kesildi.

Skandal paylaşımların ardından gözaltına alındı | Video