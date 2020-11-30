Son dakika haberler... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçla kaç arası kısıtlama var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Son dakika haberler… Haftanın son gününde de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnası konulu genelge gönderilmişti. Bilindiği üzere bugün de 65 yaş ve üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçla kaç arası kısıtlama var? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri en çok karıştırılan konular arasında yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl sorusuna yanıt aranıyor. 28-29 Kasım 2020 sokağa çıkabilecek olan 65 yaş üstü kişiler için kısıtlama saatleri 10.00-13.00 olarak belirlendi. Böylelikle olası yığılmanın önüne geçilecek hem de kendilerine tanınan zaman diliminde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabilecek…