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Son dakika: Kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı sosyal medyadan bu notu paylaştı

Son dakika haberi: 'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı 'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin  hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 08:55 Son Güncelleme: 30.11.2020 08:57 ABONE OL
Son dakika: Kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı sosyal medyadan bu notu paylaştı

Olay, saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Meydanı'nda karşılaşan Ümit D. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D. bulunan bıçakla Yılmaz'ı sağ bacağından yaraladı.



GÖZLATINA ALINDI
Kanlar içinde kalan Yılmaz'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüya Yılmaz Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Ümit D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Rüya Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Ümit D.'nin önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak talihsiz kadına tehditler savurduğu öğrenildi. Ümit D.'nin bugün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.

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Son dakika: Kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı sosyal medyadan bu notu paylaştı
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