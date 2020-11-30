Son dakika: Susuzluk kapıya dayandı! İstanbul'da alarm zilleri çalıyor! Ömerli Barajı'ndan korkutan görüntüler...

Son dakika haberi: İstanbul'da kural geçen yaz ayının ardından kasım ayı da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ve çok az yağış ile geride kaldı. Kentte, kuraklık sonrası barajlar alarm vermeye başladı. İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'ndan gelen görüntüler susuzluğun kapıya dayandığını bir kez daha gösterdi.

İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video