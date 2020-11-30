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: Susuzluk kapıya dayandı! 'da alarm zilleri çalıyor! 'ndan korkutan görüntüler...

haberi: 'da susuzluk kapıya dayandı. Kente su veren kaynaklardan 'nın Emirli bölgesi tamamen kurudu. Önceden su ile dolu olan alanda balçıklar ortaya çıktı. Bölgedeki korkutan görüntü havadan görüntülendi. İşte İstanbul'daki kuraklığı gözler önüne seren o kareler...

İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 10:30 Son Güncelleme: 30.11.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika: Susuzluk kapıya dayandı! İstanbul'da alarm zilleri çalıyor! Ömerli Barajı'ndan korkutan görüntüler...

Son dakika haberi: İstanbul'da kural geçen yaz ayının ardından kasım ayı da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ve çok az yağış ile geride kaldı. Kentte, kuraklık sonrası barajlar alarm vermeye başladı. İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'ndan gelen görüntüler susuzluğun kapıya dayandığını bir kez daha gösterdi.

İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Ömerli Barajı, yaz aylarındaki kuraklığın ekim ve kasım aylarında da devam etmesi sonucunda kurumaya başladı. Barajın Emirli kolun havadan görüntülendi. Görüntüler kent için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

TAMAMEN KURUDU

Bölgede havadan çekilen görüntülerde kuraklığın büyük bir alanda etkisini gösterdiği, eskiden su dolu olan alanın neredeyse tamamının kuruduğu görülüyor.

SON 10 YILIN EN DİP SEVİYESİ

Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre; Ömerli Barajı'ndaki su miktarı yüzde 28'lere düştü. Bu barajdaki son 10 yılın en düşük seviyesi olarak bildiriliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında barajlardaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Pakdemirli, "Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var." demişti.

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Son dakika: Susuzluk kapıya dayandı! İstanbul'da alarm zilleri çalıyor! Ömerli Barajı'ndan korkutan görüntüler...
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