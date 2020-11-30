Son dakika: Susuzluk kapıya dayandı! İstanbul'da alarm zilleri çalıyor! Ömerli Barajı'ndan korkutan görüntüler...

Son dakika haberi: İstanbul'da kural geçen yaz ayının ardından kasım ayı da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ve çok az yağış ile geride kaldı. Kentte, kuraklık sonrası barajlar alarm vermeye başladı. İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'ndan gelen görüntüler susuzluğun kapıya dayandığını bir kez daha gösterdi.
İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video
ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR
Ömerli Barajı, yaz aylarındaki kuraklığın ekim ve kasım aylarında da devam etmesi sonucunda kurumaya başladı. Barajın Emirli kolun havadan görüntülendi. Görüntüler kent için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.
TAMAMEN KURUDU
Bölgede havadan çekilen görüntülerde kuraklığın büyük bir alanda etkisini gösterdiği, eskiden su dolu olan alanın neredeyse tamamının kuruduğu görülüyor.
SON 10 YILIN EN DİP SEVİYESİ
Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre; Ömerli Barajı'ndaki su miktarı yüzde 28'lere düştü. Bu barajdaki son 10 yılın en düşük seviyesi olarak bildiriliyor.
BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında barajlardaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Pakdemirli, "Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var." demişti.