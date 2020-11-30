Taksim Camii'nde sona gelindi: Ramazan’da ibadete açılıyor

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan 43 yıldır hayali kurulan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlandı. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami yüzde 95 oranında tamamlandı.
TAKSİM CAMİİ NİSAN AYINDA İBADETE AÇILACAK
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız İnşaası devam eden Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Yıldız Taksim Camii'nin Ramazan ayında ibadete açılacağı ve ilk namazın ve teravinin burada kılınacağını söyledi.
Yıldız, "İnşaatın dış cephe çalışması yüzde yüz tamamlandı. İç kısım çalışmaları için hat kısımları hazırlanıyor. Tavan ve kubbenin İnce işçilik ve süslemeler yapılacak. Ramazan ayında ibadete açılacak. Bir ay önce Cumhurbaşkanı ile yapılan ziyaret sonrasında ana kapıdaki kitabenin montajı yapıldı. Ramazan ayında Camii'nin açılışı yapılacak.
TAKSİM CAMİİDE 2 BİN 400 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK
Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek.
10 BİN METREKARESİ OTOPARK, 5 BİN METREKARESİ CAMİİ, KÜLTÜR MERKEZİ VE VAKIF MERKEZİ OLACAK
Taksim Camii''nin birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının; 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.
TAKSİM CAMİİ'NDE SON ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Teknik olarak yapılan çalışmalarla ilgili alınan bilgiye göre , "Zemin kat ve 1.kat namaz alanlarının duvar , kolon ve tavan, kubbe iç yüzeyleri; doğal taş kaplama, modüler prekast panellerdir ve projelerimiz dahilinde yapımına Başlandı. Zemin katta prekast ve pencere montaj çalışması ve Ana Kubbe montajlarına geçildi. Ahşap kaplama, tavan ve duvar kaplamaları; imalat hazırlık sürecindeki. sahada alt ana taşıyıcı çelik konstrüksiyonları tamamlandı. Zeminkat namaz alanı halı altı tozumaz yüzeyli kaplama betonu yapıldı. Dış cephe kaplama işi komple tamamlandı, Otoparklar da tavan boyaları yapıldı duvar sıvaları yapıldı, otopark taban epoksy yuzey kaplama altı özel yüzeyli beton dökümü tamalandı epoksi bodrum 1.katta devam etmektedir. Mart sonu gibi tamamlanması planlanmaktadır." denildi.
KİTABE ANA GİRİŞ KAPISINA MONTE EDİLDİ
İnnes salâte kânet alel-mü'minîne kitâben mevkûtâ (NİSÂ, 103)
(إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا / من سورة النساء، ۱۰۳)
(Muhakkak ki namaz, müminlere vakitleri belirli bir farzdır)