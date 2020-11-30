Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor

Sarıyer Yeniköy'deki evinde rahatsızlanan dönemin eski başbakanlarından Tansu Çiller'in eşi 83 yaşındaki Özer Uçuran Çiller İstanbul Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Özer Uçuran Çiller'e kaldırıldığı hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra ilerleyen yaşı nedeniyle daha önceki rahatsızlıklarından dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÖZEL ÇİLLER KİMDİR?

21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti. Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK FIRST GENTLEMAN'İ

8 yıl Amerika'da yaşayan Özer Çiller, Tansu Çiller'in Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk First Gentleman'i (Başbeyfendi) unvanını aldı. Tansu Çiller ile Özer Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.