Uyuşturucu ile mücadelede 1 haftada 17 tutuklama

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalar ile ilgili rakamsal veriler açıklandı. Yapılan açıklamada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 23 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında, gerçekleştirdiği 49 ayrı operasyon ve çalışmada toplam 89 kişiyi gözaltına aldıği ve adliyeye sevk edilen kişilerden 60'ının ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ayrıca adliyeye sevk edilen 4 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

11 BİN LİRA PARA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon ve uygulamalar neticesinde ise 746 gram esrar, 20 gram bonzai,146 gram metamfetamin, 4 adet Ecstasy, 28 adet sentetik ecza, 20 adet Captagon, 1 gram Eroin ile birlikte 1 Tabanca,23 fişek, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği düşünülen11 bin 640 lira para ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan 2 ayrı çalışmada ise 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilirken, bu çalışmalarda 203 gram esrar ve 9 Kök kenevir ele geçirildiği belirtildi.