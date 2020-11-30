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Yolcu otobüsündeki gizli bölmeden 87 kilo 150 gram çıktı!

İzmit Otoyolu’nda durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik ekiplerince yapılan aramada, aracın zemin döşemesine zulalanmış halde 87 kilo 150 gram ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:39 Son Güncelleme: 30.11.2020 13:56 ABONE OL
Yolcu otobüsündeki gizli bölmeden 87 kilo 150 gram eroin çıktı!

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda şüpheli bir yolcu otobüsünü durduran Narkotik ekipleri araçta arama başlattı. Narkotik köpeği Afla ile yapılan aramalarda, köpeğin otobüsünün zemin döşemesine yoğunlaşması sonrasında polis ekipleri zemini kaldırarak inceleme yaptı.

Yolcu otobüsündeki gizli bölmeden 87 kilo 150 gram eroin çıktı | Video

Zemini kaldıran polis ekipleri, iç zemin ile bagaj kısmını ayıran bölmeye yapılan gizli bölme içerisine zulalanmış halde 87 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirdi. Olayın ardından yolcu otobüsü emniyet otoparkına çekilirken, olayla ilgili 7 kişi ise gözaltına alındı.

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Yolcu otobüsündeki gizli bölmeden 87 kilo 150 gram eroin çıktı!
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