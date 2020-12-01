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Belediye Başkanı Demir koronaya yakalandı

Belediye Başkanı , yeni tip virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 1.12.2020 20:02 ABONE OL
Ardahan Belediye Başkanı Demir koronaya yakalandı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek evde, karantinada bulunduğunu kaydetti.

Başkan Demir, ''Sevgili hemşerilerim Maalesef Belediyemizde vaka sayısı çok. Bu nedenle esnek çalışmaya geçtik. Bu sıkıntılı süreci lütfen evimizde geçirelim. Geçmiş olsun dileklerinizi aldım kabul edin'' dedi. Demir, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

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Ardahan Belediye Başkanı Demir koronaya yakalandı
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