Bitlis'te bin parça tarihi eser ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şahsın kazı yapmak suretiyle elde ettikleri tarihi eserleri pazarlayacakları bilgisi üzerine Selçuklu Mezarlığı mevkiinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, R.İ. ve E.İ isimli şahıslar 900 adet bronz sikke, 57 adet bronz yüzük ve 43 adet tarihi obje olmak üzere bin adet tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan R.İ. ve E.İ. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürülürken, ele geçirilen tarihi eserler de müze müdürlüğüne teslim edildi.