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Çıldır dondu, atlı kızak keyfi başladı

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 1.12.2020 ABONE OL
Çıldır dondu, atlı kızak keyfi başladı
ARDAHAN sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle donmaya başladı. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bölgenin sıcaklığın en düşük seyreden illerinden olan Kars'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Etkili soğuklardan dolayı Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin bir bölümü dondu. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkiinde gölün donmasıyla buz kalınlığı yaklaşık 25-30 santimetreye ulaştı. Gölün üzerindeki buz üzerine çıkan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.
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Çıldır dondu, atlı kızak keyfi başladı
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