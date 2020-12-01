Covid ile en ön safta savaşanlar: 112 personeli

Koronavirüs ile mücadele, tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da bir dizi yeni tedbir ve kısıtlamalar ile devam ediyor. Bu savaşta en ön safta savaşanlar ise 112 Acil ekipleri oluyor. Normalde bile oldukça yoğun olan ve her türlü vakaya çıkış yapan 112 Acil Ambulans ekipleri, Pandemi nedeniyle şu sıralar daha da yoğun olarak canla başla çalışıyor. Vakaların yanı sıra, ambulansta görevli şoför olsun, acil tıp teknisyenleri olsun, her hastadan sonra Covid-19 virüsü nedeniyle, ambulansları da tepeden tırnağa temizleyerek bir sonraki vakaya hazır duruma getiriyorlar.

NASIL ÇALIŞIYORLAR?

Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimi olan Dr. Cihad Nazım Çaka, pandemi nedeniyle daha çok vakaya çıkış yaptıklarını belirterek, "Bizde süreç hasta veya hasta yakınının 112 Acil Yardım Hattını araması ile başlıyor. Hatta görevli personel adres bilgisini aldıktan hemen sonra hastanın genel durumu ile ilgili bilgileri sorguluyor. Şimdi bunun yanı sıra Covid vakası nedeniyle ek sorgulamalarda yapılıyor. Örneğin hastanın semptomlarına göre değerlendirme yapılarak çıkış yapılıyor. Olası vaka veya Covid -19 pozitif vaka olduğunda personelimiz vakaya göre kıyafet giyiyor. Eğer bu belirtiler varsa maske, gözlük, siperlik, tulum ve eldiven ile birlikte galoş giyilerek vakaya gidiliyor. Yapılan müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp teslim edildikten sonra, ambulans hemen acil önünde dezenfektan sıkılarak temizleniyor. Ardından istasyona dönüş yapıldığında ise bütün elektronik aletlerde personel tarafından temizlenerek, bir sonraki hastaya hazırlıyor. Bizim vatandaşlardan tek bir isteğimiz var. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kuralları ile kısıtlamalara uyalım. Hem bizim için hem de kendiniz ve sevdikleriniz için" dedi.

LÜTFEN EVDEN ÇIKMAYIN

112 Acil Ambulanslarında görevli olan, olası Covid-19 vakaları ile pozitif vaka ihbarlarına da özel kıyafetler ile giden i Acil Tıp Teknisyenleri Gülşen Pehlivanoğlu ve Neziha Net ise riskli bir işte çalıştıklarını ama bütün sağlıkçılar gibi asla pes etmeden sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bu işi isteyerek ve severek yaptıklarını, ancak vatandaşların özellikle kendileri için, sevdikleri için tedbirlere uymasını ve mümkün olduğunca evden çıkmamalarını istedi.