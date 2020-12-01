İzmir’de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi

BUCA SERVİSİ

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndan hareket edecek servis aracı; Buca Üçkuyular, Özmen Caddesi, Seyfi Demirsoy Hastanesi, Forbes Caddesi, Cemil Şeboy Caddesi, Koşu Yolu Caddesi, Şirinyer, Mehmet Akif Caddesi, Yeşillik Caddesi, Eski İzmir Caddesi, Ali Rıza Avni Bulvarı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek. Araçlar; Gediz'den 06.15 / 14.15; İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 07.15 / 15.15 saatlerinde hareket edecek.

GAZİEMİR SERVİSİ

Gaziemir otobüs son durağından hareket edecek servis aracı; 80 Sokak, 73 Sokak, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi, Önder Caddesi, Akçay Caddesi, Yeşillik Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 2904/1 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Caddesi, Mızraklı Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İhsan Alyanak Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İnönü Caddesi, F.Altay Meydanı, Mithatpaşa Caddesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (DEÜ) güzergâhını takip edecek. Araçlar; Gaziemir son duraktan 07.30; DEÜ Hastanesinden 08.30 / 16.30 saatlerinde hareket edecek.

GÜZELBAHÇE SERVİSİ

Güzelbahçe otobüs son durağından hareket edecek servis otobüsü; 565 Sokak, Erler Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, 884 Sokak, Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, DEÜ Hastanesi, F. Altay Meydanı, İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İhsan Alyanak Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mızraklı Caddesi, Ordu Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek. Araçlar; Güzelbahçe son duraktan 07.00; Bozyaka Hastanesinden 08.15 / 16.30 saatlerinde hareket edecek.

KARŞIYAKA GİRNE SERVİSİ

Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki fast food markasının dükkanı önünden kalkacak servis otobüsü; Girne Bulvarı, Anadolu Caddesi, Egekent Kavşağı, Anadolu Caddesi, Çiğli Altgeçit, Havaalanı Caddesi, 8780/1 Sokak, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Semt Polikliniği güzergâhını takip edecek. Araçlar; Girne fast food markasnın dükkanı önünden 07.50; Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinden 16.30 saatlerinde hareket edecek.

KARŞIYAKA EGEKENT 2 SERVİSİ

Egekent 30 Ağustos Mahallesinden hareket edecek servis otobüsü; İzmir-Çanakkale Yolu, Anadolu Caddesi, Şemikler Kavşağı, Erdoğan Akkaya Sokak, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ordu Bulvarı, Bestekâr Yusuf Nalkesen Sokağı, Cihat Kora Anadolu Lisesi, Ordu Bulvarı, Girne Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Anadolu Caddesi, Altınyol, Liman Caddesi, Halkapınar, Pakistan Bulvarı, Gıda Çarşısı 1202/2 Sokak, Gaziler Caddesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek. Araçlar; Egekent 2 son duraktan 07.00; Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 16.30 saatlerinde hareket edecek.

HALKAPINAR - KEMER SERVİS

Halkapınar Aktarma Merkezinden hareket edecek servis otobüsü; Pakistan Bulvarı, Gıda Çarşısı 1202/2 Sokak, Gaziler Caddesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kemer Aktarma Merkezi güzergâhını takip edecek. Araçlar; Halkapınar'dan 06.45 / 08.30; Kemer'den 07.15 / 09.15 saatlerinde hareket edecek.