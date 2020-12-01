Körfez Belediyesi'nden esnaflar için sevindiren karar

Körfez Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde Başkan Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısının öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, pandemi sürecine vurgu yaparak, "Biz güçlü bir milletiz. Gerekli tedbir ve önlemleri alarak bu sıkıntıdan en kısa süre içerisinde kurtulacağımıza inancım tam. Körfez Belediyesi olarak diğer kamu kurumlarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

ESNAFIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Başkan Şener Söğüt'ün konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek oylandı. Oylanan gündem maddeleri dışında; mecliste bulunan tüm partilerin grup başkanlarının ortak önergesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak adına 1000'er lira ayni yardım yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Şener Söğüt, "Hükümetimiz, salgınla mücadelede bazı tedbirlere ve kısıtlamalara gitti. Bizler de esnafımızın mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesi adına bir defaya mahsus olmak üzere esnafa 1.000'er TL ile ayni yardım yapılması kararlaştırdık. Kapatılan veya kısıtlama getirilen iş yerlerine; kahvehane, kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelere bu desteği sunacağız. Tabi bu adımı Ticaret Odamız ve Esnaf Odamız ile görüşerek yapacağız. Bu ilk adımımız olacak. Sürece göre diğer adımlarımızı da atacağız. Körfez Belediyesi olarak esnafımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve süreci birlikte atlatma mücadelesini sürdüreceğiz" dedi.