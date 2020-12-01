Mualla Irmak’ın katil zanlısı tutuklandı

İstanbul'da faili meçhul kalan bir cinayet dosyası daha aydınlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile geriye dönük dosyalara bakan Cinayet Büro dedektifleri Kağıthane'de 15 yıl önce muayenehanede 23 yerinden bıçaklanarak öldürülen Jinekolog Op. Dr. Mustafa Arslan'ın sekreteri Mualla Irmak(42) cinayetinde katile ulaştı.





Ağzından koli bandıyla bağlanmış halde cesedi bulunan iki çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili olay yerinde parmak izi çıkan Iraklı şüpheli Muhammed Kemal Majit Berkhtar (38) Beyoğlu'da yakalandı. Berkhtar'ın, 2016'da gözaltına alınıp Silivri Cezaevinde iki yıl önce kalp krizinden ölen diğer şüpheli Serkan G. ile birlikte cinayeti işlediklerini söylediği öğrenildi.

Berkhtar'ın parmak izinin koli bandında çıktığı bildirildi. Berkhtar ilk ifadesinde; "Serkan bana bir yere gideceğiz dedi. Beraber ofise gittik. Kadınla bir odaya girdiler bağırmalar olunca bende içeri girdim. Serkan bana bıçağı verdi sende birkaç tane vur dedi. Bende birkaç kez bıçakladım" diyerek itiraf ettiği ileri sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan şüpheli Muhammed Kemal Majit Berkhtar 38 işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.