Sahte peynir üretimi yapan işletmenin görüntüleri ortaya çıktı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geçen 27 Kasım'da Kocasinan ilçesinde bulunan bir işletmenin uygunsuz koşullarda peynir üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda işletmeye polis ekipleriyle operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir ürettiği tespit edildi. Operasyonda insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen 3 ton süt imha edildi. İşletmeye 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL para cezası kesilerek, faaliyetleri durduruldu. İşletmeye kesilen ceza sonrası şok görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin denetimleri görüldü. İşletmenin üretim sırasında hijyen kurallarına uymadığı belirlendi. Denetimler sonrası imha edilen süt ve peynirler Kocasinan Belediyesi'nin çöp aracına yüklendi.