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Polis yeleği giyerek 660 bin lirayı gasp ettiler

Bağcılar’da bankadan 660 bin lirasını çeken bir kişi, polis yeleği giyen 3 kişi tarafından önce bacaklarından vuruldu sonrada parasını gasp ettiler. Silahlı gaspçılar, paraları alarak beyaz bir araçla kayıplara karıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 1.12.2020 17:28 Son Güncelleme: 1.12.2020 17:36 ABONE OL
Polis yeleği giyerek 660 bin lirayı gasp ettiler

Bağcılar'da bankadan 660 bin lirasını çeken bir kişi, polis yeleği giyen 3 kişi tarafından önce bacaklarından vuruldu sonrada parasını gasp ettiler. Silahlı gaspçılar, paraları alarak beyaz bir araçla kayıplara karıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

ARACINA GİDERKEN DURDURUP BACAKLARINDAN VURDULAR

Olay, saat 15.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi 2430 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstoç'ta bulunan bir bankaya giden Hakan Çetin, bankadan tahsil ettiği 660 bin lirasını çekti. Daha sonra arabasına doğru yürüyen Çetin, üzerlerinde polis yeleği bulunan 3 kişi tarafından durduruldu. Daha sonra gaspçılardan biri belinden çıkardığı tabancayla Çetin'i bacaklarından vurdu. Diğer gaspçılarda Çetin'in elinde bulunan para dolu çantayı alarak, plakası alınamayan beyaz bir araca binerek kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çetin'i, ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, plakası sahte olan beyaz bir araca binerek kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Polis yeleği giyerek 660 bin lirayı gasp ettiler
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