Siirt'te “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi protokolü imzalandı

Siirt Valiliği ile ve Ziraat Bankası arasında Siirt'te küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesi'nin işbirliği protokolü imzalandı.

Proje ile üreticiler, 100 bin TL'si 0 faizli, 50 bin TL'si düşük faizli olmak üzere 7 yıl vadeli 150 bin TL tutarında koyun alımı yapabilecekler. Bu projeden Siirt'te bin ailenin faydalanması ve 1 yılda 100 bin koyun artışı sağlayarak üretime ve istihdama katkı sağlaması beklenmektedir. Törende, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan Siirt ilinin genel tarım ve hayvancılık potansiyeli ile projenin hedeflerini anlatan bir sunum yaptı. Ziraat Bankası Bölge Müdürü Ercan Durmuşta çiftçilere verilen desteğin faizsiz oluşu hem çiftçileri rahatlatacağını hem de bölge de hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Hacıbektaşoğlu ise; il ve ilçelerde kurulacak olan komisyonun uygun göreceği üreticilere 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkânı verileceğini söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, projenin Siirt'te küçükbaş hayvancılığa önemli bir ivme kazandıracağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Siirt, 1 milyon 250 bini aşkın küçükbaş hayvan sayısı ve çayırlarıyla, meralarıyla, doğasıyla, tarımsal arazileriyle tarımın parlayan yıldızı olarak bu proje ile bölgeye ayrı bir heyecan katacaktır. Köyümde yaşamak için bir 'SÜRÜ' nedenim var" projesi ve bunu takip edecek diğer projelerle hem insanımızın refah seviyesini yükseltmek, hem de toprağımızın her karışına hak etmiş olduğu hizmetleri sunmak istiyoruz. Önümüzdeki 1 yıl İçerisinde; projeden 1000 kişi yararlandırmak, Proje yararlanıcılarının gelirlerini en az 2 kat arttırmak, uygulayacağımız bu ve diğer projelerle ilimiz koyun sayısını 1 yıl içinde 100 bin adet, 5 yıl içinde 500 bin adet arttırmayı hedeflemekteyiz. Kaymakamlarımız projeye sahip çıkarak İl ve İlçe tarım müdürlükleri ile beraber projenin en iyi şekilde uygulanmasına katkı sağlayacaklardır. Kalkınma ve istihdam sağlayacak olan bu anlamlı projenin ilimizde hayata geçmesinde emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hem şahsım, hem Siirt halkı adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum."

Projenin protokolü, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile Ziraat Bankası Diyarbakır Bölge Müdürü Ercan Durmuş arasında imzalandı.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen törene, Vali Yardımcıları Resul Özdemir, Lokman Düzgün, ilçe kaymakamları, Ziraat Bankası Diyarbakır Bölge Müdürü Ercan Durmuş, İl Tarım Müdürü Ergün Demirhan, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, il ve ilçe ziraat odaları başkanları, birlik başkanları ve mesleki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.